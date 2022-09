Ospite a “Stasera c’è Cattelan” Daniele De Rossi parla così di Josè Mourinho: "Se mi sta gasando Mourinho? Sì e non so se vi rendete conto di cosa stia facendo. Lo stadio è sempre pieno tutte le domeniche, sia se la Roma vada bene o meno. Non è un caso. Questa cosa va sottolineata più di qualsiasi aspetto tattico".