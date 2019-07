Nonostante il grandissimo entusiasmo dimostrato dal diretto interessato sin dal primo momento del suo arrivo in Argentina, Daniele De Rossi (foto da Olé) non esordirà con la maglia del Boca Juniors nella notte di domani contro l'Huracan. Troppo indietro di condizione l'ex capitano della Roma per mettersi immediatamente agli ordini del tecnico Alfaro, a differenza degli altri due nuovi acquisti Hurtado e Salvio.



Prosegue comunque alla grande l'ambientamento a Buenos Aires del giocatore italiano, che ieri ha firmato il contratto che lo legherà al Boca fino al termine della stagione, con opzione per un'altra stagione, e oggi ha posato anche con la divisa ufficiale del club. Un'avventura nella quale De Rossi ha voluto coinvolgere gli affetti più cari, tanto da aver chiesto alla dirigenza di poter acquistare circa 100 maglie della sua nuova squadra da donare agli amici più stretti. Lo riferisce Il Corriere della Sera.