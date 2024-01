De Rossi: "Penso di recuperare Dybala per Salerno. E sul mercato...'

Daniele De Rossi ieri sera, al termine della sfida amichevole vinta 1-2 contro l'Al-Shabab a Ryad, si è intrattenuto in una breve conferenza stampa con i giornalisti presenti facendo il punto sugli infortunati e ricoprendo d'elogi Tiago Pinto. Ecco le sue parole



Come sta Dybala?



Si sta allenando, spero e penso che lo avremo con noi lunedì a Salerno



Sul mercato, si aspetta qualcosa?



Non voglio essere cattivo ma di questo preferisco non parlare. Voglio sottolineare un aspetto, però: il senso di professionalità e la partecipazione con cui Tiago Pinto mi è vicino. Tra un po' di giorni andrà via e in una situazione del genere sarebbe anche umano essere un po' distanti da vicende che poi non gli apparterranno: invece luì continua ad essere attivo e a starmi al fianco nella gestione della quotidianità



La prestazione e la posizione di Belotti?



Io conosco Andrea da anni, so che calciatore è e che ragazzo è. Chiaro che conto su di lui, ma non c'è neanche da sottolinearlo: lui è esemplare, a modo ed ha anche qualità che sono raccontate dalla sua storia personale



Verso la Salernitana, come ci si prepara?



Questa amichevole ha complicato i piani, ma lo sapevamo da tempo. Abbiamo due-tre allenamenti per prepararla dopo questa amichevole. Ma ho calciatori straordinari che hanno senso di sacrificio. Ora bisogna recuperare