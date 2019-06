Niente Boca, niente Los Angeles. Daniele De Rossi ha deciso di continuare a giocare in Italia e da giovedì valuterà le offerte dei club che già si sono mossi per averlo. La pista viola è quella più forte al momento, almeno secondo i betting analyst: la Fiorentina svetta in cima al tabellone Sisal Matchpoint, a 1,80, grazie agli stretti rapporti tra il giocatore, l’allenatore Vincenzo Montella e il ds Daniele Pradè. Subito dietro la Sampdoria, riferisce Agipronews, (a 2,00), forte dell’arrivo di Eusebio Di Francesco in panchina; in seconda fila, entrambe a 4,50, spuntano Milan e Inter, mentre l’affare a sorpresa con la Juventus pagherebbe 16,00, così come quello con il Sassuolo.