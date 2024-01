De Rossi, primo allenamento alla Roma

Il primo allenamento sotto la guida di Daniele De Rossi è appena iniziato #ASRoma pic.twitter.com/Oco24JJAo3 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

. Il club giallorosso in giornata ha ufficializzato l'ingaggio come allenatore del suo ex capitano, che subentra all'esoneratocon un contratto fino al termine della stagione (30 giugno 2024). "Emozione indescrivibile", le prime brevi dichiarazioni di DDR hanno lasciato trasparire tutta l'emozione dell'ex centrocampista.Ma dalle parole si passa subito ai fatti e a Trigoria, poco dopo le 17,. C'è da prepararsi per la prima partita ufficiale, il debutto sulla panchina giallorossa arriverà all'Olimpico contro l'Hellas Verona, match valido per la 21ª giornata di Serie A in programma sabato 20 gennaio alle 18.