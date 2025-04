De Rossi pronto a tornare in panchina: può andare in Premier League. E la Roma risparmia...

Da quando è stato esonerato dalla– era la quarta giornata di Serie A – l’ex capitano dei giallorossi sta mordendo il freno in attesa che qualche altra squadra gli affidi il compito di guidarla. Sono stati mesi in cui Capitan Futuro si è riposato, goduto la famiglia, aggiornato e comprato il suo vecchio club,. Le prossime settimane però saranno decisive pere qualcosa si sta muovendo. E anche di grosso.Sulle sue tracce infatti pare esserci il. Ancora, De Rossi sta puntando lae, attraverso alcuni intermediari, ha avuto qualche contatto con alcuni club inglesi. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che parla proprio deicome della squadra più interessata.in classifica ma abbastanza tranquilli grazie ale compagni stanno già programmando la prossima stagione. La stella brasiliana non ci sarà – come ha lui stesso affermato, dicendo di voler fare un passo in avanti nella sua carriera – ma in panchina invece potrebbe esserci proprio l’italiano, al posto del deludenteche a sua volta aveva sostituito. I Wolves hanno unae tanta voglia di voltare definitivamente pagina: abbandonare i piani bassi della classifica ed entrare nella parte sinistra della classifica, questo il piano ambizioso del club. De Rossi – che percepisce– ha incassato anche l’interesse e alcuni sondaggi da

Da De Rossi poi è arrivata una, anzi fortemente caldeggiata dall’ex centrocampista. Più che tornare ad allenare in Serie A,ora che è diventato un mister, dopo i tanti no detti alle big d’oltremanica quando lo volevano come calciatore. Di recente, a margine del Premioal Coni, lo stesso De Rossi aveva detto:Ho avuto tanti mesi per guardare il calcio italiano e penso che sia a livello molto alto ma allo stesso tempo cerco di aggiornarmi per vedere le strutture eAll'estero mi va bene, non è un problema di dove, di lingua o di campionato, neanche di categoria.È importante che ci sia uncon persone serie che abbiano voglia di fare un percorso insieme a me. Tutti sanno la mia vocazione,Non so dove, ma so che a giugno o un po' più tardiSpero di non avere più così tanto tempo libero, ma non l'ho buttato".