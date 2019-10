Dopo l’addio di Tarantino al settore giovanile della Roma, la proprietà sceglie un’altra strada. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, non un solo responsabile ma due, divisi per fasce di età. I baby fino a 15 anni saranno affidati a Bruno Conti e quelli più grandi ad Alberto De Rossi, che in questo modo lascerebbe la panchina della Primavera dopo 16 anni. La società aspetta la sua ultima parola, ma stavolta De Rossi potrebbe accettare. Soprattutto visto che a Trigoriaaleggia l’idea di riportare alla Roma suo figlio Daniele – qualora volesse chiudere la sua avventura al Boca – come allenatore delle giovanili.