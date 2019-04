Una nuova tegola si abbatte sulla stagione della Roma e di Daniele De Rossi, vittima contro l'Udinese di una lesione muscolare al flessore. Soltanto gli esami a cui si sottoporrà oggi renderanno il quadro più chiaro, ma il timore che il periodo di stop non sia comunque inferiore ai 20 giorni, che significherebbe riavere il capitano per le ultime giornate di campionato. L'ennesimo intoppo di una stagione complicata sotto l'aspetto fisico per il centrocampista giallorosso, che avrebbe però manifestato il suo desiderio di continuare a giocare per un'altra stagione ricevendo rassicurazioni da parte della società.



Il discorso sarà comunque rimandato al termine della stagione, quando il presidente Pallotta avrà definito il nuovo assetto dirigenziale e scelto l'allenatore a cui affidare il nuovo progetto, chiaramente influenzato dal raggiungimento o meno della zona Champions League. Quello che appare più chiaro è che De Rossi non ha alcuna intenzione di fermarsi.