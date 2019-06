Daniele De Rossi è pronto a prendere per mano il suo futuro. Dopo la separazione dalla Roma, diverse società lo hanno tentato, ma in poche hanno realmente fatto sul serio. Ma ora ce n'è una che sembra aver fatto un deciso passo in avanti per assicurarsi un anno di carriera dell'ex numero 16 giallorosso.



RIFLESSIONE - De Rossi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, rientrerà a Roma nei primi giorni di luglio dalle vacanze giramondo: Giappone, Hawaii, Los Angeles, Londra, adesso Maldive, un tour di posti magnifici prima della decisione che lo vedrà per la prima volta lontano dai colori giallorossi. Recentemente si è confrontato con Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna, mentre il Milan è interessato ma non ha ancora formalizzato un'offerta concreta, e non sarebbe in cima alle priorità. E poi c'è la suggestione Boca Juniors: in Argentina ancora ci sperano.



PRESSING VIOLA - La Fiorentina di Rocco Commisso fa sul serio ed è passata in vantaggio. La scorsa settimana, Daniele Pradè e Vincenzo Montella - conosciuti a Roma - hanno parlato con De Rossi, illustrandogli il progetto tecnico e proponendogli un ruolo di guida nella rivoluzione tecnica che la squadra viola dovrà necessariamente attraversare nella prossima stagione. La soluzione di Firenze sarebbe quella preferita dalla famiglia, essendo la città più vicina a Roma. La Viola balza in pole per DDR, vicino alla decisione finale. E vicino alla Fiorentina.





