Daniele De Rossi pensa al presente, ma anche al futuro. Il mediano sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza al termine della stagione con la Roma e inizia a ragionare su cosa farà a fine carriera. Sempre secondo il Corriere dello Sport, la sua idea è quella di allenare cominciando dalle giovanili del club giallorosso.



Intanto la Roma punta a un altro calciatore nel suo ruolo: nel mirino c'è Hector Herrera. Il nazionale messicano ha rifiutato l'offerta del Porto per prolungare il contratto in scadenza a giugno. I dirigenti giallorossi faranno un tentativo per prenderlo già a gennaio, altrimenti sono pronti a ingaggiarlo a parametro zero per la prossima stagione.