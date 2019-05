Ultimo allenamento della carriera con la maglia della Roma per Daniele De Rossi a Trigoria, con abbraccio ai tifosi della Roma. Davanti ai cancelli del centro sportivo giallorosso si è infatti radunato un folto gruppo di supporters romanisti per testimoniare il proprio affetto al capitano che domani sera col Parma giocherà la sua ultima partita con la squadra che contrassegnato la sua carriera. Per salutare i tifosi giunti a Trigoria, De Rossi è uscito dal 'Fulvio Bernardini' per foto ricordo e autografi.