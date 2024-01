De Rossi un 'predestinato' alla Pirlo: la Roma è scarsa e i Friedkin perfidi, nessuno mai come Mourinho

Non faccio per vantarmi, ma come sarebbe andata a finire tra la Roma e Mourinho, ai lettori di Calciomercato.com, io l'avevo detto nella Sveglia di lunedì scorso (LEGGI QUI). Ho sbagliato solo il giorno dell'esonero (pensavo avvenisse nella stessa giornata di lunedì), ma che la decisione fosse presa mi era chiaro da tanti dettagli. Detto che, c'è qualcosa di peggiore dell'allontanamento di un allenatore che in Europa ha vinto ventisei trofei e l'ultimo proprio con i giallorossi., squadra che ha sensibilmente contribuito a indirizzare verso la serie C, realizzando tre sole vittorie su diciassette partite. I nesci che cospicuamente abitano la categoria dei giornalisti non hanno il minimo pudore nel definirlocon sistemi di gioco immaginifici e che, dopo essere stato esonerato anche in Turchia, si arrabatta con la Sampdoria a metà classifica della serie B.Ma sarà un palliativo., l'uomo che faceva pazientare l'Olimpico, riempito fino all'ultimo dei posti disponibili, per vedere cosa si sarebbe inventato. Mi sbaglierò, ma