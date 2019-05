Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, Cristian Zaccardo parla dell'addio alla Roma di Daniele De Rossi a soccermagazine.it: "Eh, da fuori per i romantici dispiace perché comunque è uno dei pochi calciatori che hanno fatto tutta la carriera in una squadra, quindi vederlo con un’altra maglia probabilmente dispiace molto a chi piace il calcio romantico. Poi, comunque, De Rossi era un ottimo giocatore e il calcio italiano, la Serie A perdono un giocatore di livello. Poteva essere l’ultimo superstite del Mondiale a giocare in Serie A e questo non avverrà, probabilmente",