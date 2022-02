In un inizio di 2022 in cui la Juventus è cambiata molto per via dei nuovi arrivi dal mercato, c'è stato spazio anche per delle novità interne in casa bianconera. Giocatori rilanciati da Massimiliano Allegri in questo nuovo ciclo, che stanno fin qui dando risposte molto positive. Uno su tutti, Mattia De Sciglio, diventato ormai titolare sulla fascia sinistra della difesa juventina.



IL LEGAME CON ALLEGRI - Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri ha favorito anche il classe '92, che dopo la scorsa stagione passata in prestito al Lione è stato vicino alla cessione anche la scorsa estate. L'allenatore livornese, che lo aveva lanciato già da giovanissimo, ai tempi del Milan, sa benissimo quanto si possa fidare del difensore e anche nei momenti difficili di questa stagione ha puntato su di lui. Ricevendone in cambio prestazioni solide e anche un gol, fondamentale, contro la Roma.



RINNOVO PIÙ VICINO - Un nuovo ruolo, più centrale nella rosa della Juve, che cambia anche il futuro per De Sciglio: il suo contratto è in scadenza a giugno e, per lui come per tutti i bianconeri nella stessa situazione, i discorsi per il rinnovo entreranno nel vivo nelle prossime settimane. Per Mattia non dovrebbero esserci particolari problemi: la volontà delle due parti è quella di andare avanti insieme, prolungando l'intesa. Resta da definire la durata del nuovo accordo, ma la sensazione è che nel giro di poco tempo si potrà arrivare alla fumata bianca.