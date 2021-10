Non può essere considerato a tutti gli effetti un assist, visto che il pallone è stato toccato dalla testa di Bentancur e Kean prima di entrare in porta, maha sconfitto la Roma domenica sera ha comunque un valore molto alto. Per i bianconeri, che continuano così la loro rincorsa dopo l'inizio complicato di stagione, ma anche per lo stesso De Sciglio, ripescato da Massimiliano Allegri e lanciato tra i titolari in un big match e che ha risposto presente offrendo unaNon che l'allenatore livornese avesse dei dubbi sul terzino cresciuto nel Milan, visto il rapporto forte e profondo che c'è tra i due, proprio dagli anni passati insieme in rossonero. A essere meno certo del rendimento di De Sciglio era l'ambiente bianconero, con i tifosi spesso diffidenti. Dopo l'anno passato in prestito al Lione, la scorsa estate il difensore è tornato a Torino per restarci e nelle prime otto giornate di campionato è già stato schierato in quattro occasioni, seppur non sempre dall'inizio. Uno spazio importante, in attesa di capire quello che avrà in futuro:e anche per De Sciglio, come per Bernardeschi e altri giocatori in scadenza, saranno. Probabile, se dovesse continuare a fare bene, un'offerta di. La rincorsa al rinnovo è partita, da un assist che vale per due.