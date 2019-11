Finalmente ci siamo, l'Italia del calcio entra nel mondo degli eSports. Dal palco del Social Football Summit 2019 a Roma, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo annuncia la nascita del campionato ufficiale eSerie A: "Quello degli eSports è uno dei punti più innovativi del piano industriale. Presentiamo oggi il logo della eSerie A (foto Social Football Summit). Tra trenta giorni partiamo, partiamo per ultimi ma per certi versi saremo i primi. La nostra idea è quella di coinvolgere il maggior numero di persone. Cerchiamo di conquistare il tempo libero delle persone. Cerchiamo di essere più accattivanti possibile e la fortuna delle leghe calcistiche è che sono profondamente radicate, l’elemento legato al tifo rappresenta l’elemento polarizzante della nostra vita. Potremmo cambiare compagno e persino sesso, ma non la squadra del cuore. Gli eGames sono proiezione 3.0 di questo legame, cerchiamo di intercettare generazione Z. EGames grande opportunità, ma anche scelta obbligata. Puntiamo a modalità in cui le squadre di SerieA possano schierare un giocatore professionista, ma anche giocatori dilettanti. Ci sarà un sistema di qualificazioni che ci accompagnerà in inverno e primavera prima di arrivare a grande evento finale (speriamo in concomitanza con la Coppa Italia). Vogliamo avere visibilità su canali come twich ma anche su media tradizionali. Sono contentissimo di avere accanto partner storico della Serie A, gli amici di TIM. Di qui a un mese potremo presentarvi il progetto completo, svelando tutti i dettagli".



Non ci saranno tutte e 20 le squadre di Serie A per questioni di diritti, lo conferma lo stesso De Siervo: "I diritti degli eGames sono diritti soggettivi. Nel nostro caso ciascun club sceglie con quali publisher accordarsi. Noi inviteremo tutti ma c’è una squadra che ha deciso di stringere accordo commerciale con un publisher diverso". Il riferimento va alla Juventus, rappresentata su eFootball PES 2020 ma senza loghi e nome ufficiale su Fifa 20 (dove si chiama Piemonte Calcio) e al Brescia, presente sul titolo di EA SPORTS ma non su quello di Konami (dove si chiama Brutie).