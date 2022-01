ne ha per tutti. Principalmente per ila livello di ricavi economici. Sugli ultimi aiuti di Stato (20 milioni di euro per i tamponi e altri 20 di credito di imposta per le sponsorizzazioni), De Siervo parla apertamente di "" dalle pagine de La Gazzetta dello Sport.Questo il suo affondo: "Nonostante il lavoro del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, dell’attività di base, della competitività del sistema sportivo e soprattutto della Serie A, che dovrebbe essere la locomotiva e che invece viene abbandonata con danni permanenti. Ricordiamo che il calcio è una delle principali 10 industrie italiane: appassiona oltre 32 milioni di persone e dà lavoro a più di 300mila. Sono numeri che meritano considerazione e rispetto da parte del governo:".De Siervo aggiunge: ": mi auguro che, in zona Cesarini, il governo consenta almeno di differire i termini.Rialzarsi e tornare competitivi sarà molto, ma molto complesso. Anche perché negli altri Stati europei hanno deciso di sostenere concretamente lo sport., tra ristori diretti e prestiti agevolati. Rischiamo di pagare questa scelta scellerata per i prossimi 10 anni in cui faremo fatica a essere competitivi".Allenatori e giocatori di Serie A possono dare a loro volta una mano? "che hanno beneficiato del continuo sviluppo del calcio negli ultimi anni e adesso dovrebbero fare qualcosa di concreto per aiutare la sopravvivenza del sistema.Non possono essere così egoisti, nascondendosi dietro ai contratti firmati prima del covid, in un’altra epoca. Non possono girarsi dall’altra parte mentre la barca affonda".Infine, l'ultimo affondo sulla capienza degli stadi:Oltre al danno economico l’assenza di pubblico è anche un danno sportivo. Pensiamo al ritorno delle Coppe Europee, con le nostre formazioni che si troveranno a giocare all’estero in stadi pieni, e poi non potranno avere il supporto del pubblico in casa