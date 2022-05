“Abbiamo cercato di coinvolgere i nostri partner si Serie A.Così ha esordito nel suo discorso, ieri sera, l’ad della Lega calcio serie A Luigi De Siervo. Bene! Bravi! Ma ci fermiamo qui.L’obiettivo è giocarsi tutto all’ultimo respiro e qui ci stiamo riuscendo, dopo 2 anni di Covid è un premio meritato”. Premio? Ma l’ad le guarda le partite del campionato italiano o delle nostre squadre in Europa (tralasciamo i Mondiali)? Basta un finale incerto per garantire spettacolo e agonismo? Crediamo di no e, ci dispiace dirlo, il campionato italiano non dimostra alcun grandioso miglioramento sia sul piano del gioco, sia sul piano dello spettacolo.Eravamo troppo concentrati su ciò che accadeva in Italia. Ora abbiamo aperto uffici all’estero (…) la nostra è una delle Leghe emergenti al mondo (…). Il poter vendere diritti all’ estero per un periodo più lungo sarà importante, così potremo crescere”. Mah! Per vendere bene bisogna avere un prodotto valido, non bastano “gli uffici all’estero”. A parte il fatto che vendere bene i diritti del Campionato italiano risulta difficile anche in Italia.Basta considerare come si siano viste le partite su Dazn per mesi (a un prezzo non proprio “regalato”), con la società che si vantava di “aver digitalizzato l’Italia” mentre gli spettatori ammiravano la rotellina girante prima d’un rigore o di un goal.Perché la Spagna, la Gran Bretagna, la Germania la globalizzazione e il Covid non l’hanno conosciuti?Ma, in questo caso, il vino o l’acqua nel bicchiere del calcio italiano ci pare molto, molto poco.