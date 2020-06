L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto in videoconferenza per le iniziative collegate alla Coppa Italia e ha fatto il punto su quarantena e partite in chiaro.







GARE IN CHIARO - "Stiamo cercando di trovare le modalità giuste, le strutture tecniche si sono messe tutte al lavoro insieme per trovare una modalità. Laddove sarà possibile si parlerà do due partite in chiaro, una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l’altra di Dazn potrebbe essere Hellas-Cagliari. La prima andrà su Tv8, la seconda sarà invece visibile sul canale youtube del broadcasdter digitale".



QUARANTENA - "Non esiste nessun paese al mondo che ha una previsione così stretta sulla quarantena. Mi auguro che ci siano delle precisazioni che chiarifichino questa risposta. Questo rischia di penalizzare anche le squadre italiane impegnate in competizioni europee. Mi auguro che questo tema possa essere superato perché il rischio che vi sia un caso può sempre avvenire e sarebbe giusto che fosse premiato lo sforzo generale di un settore che ha saputo darsi regole più strette rispetto ad altri. Non chiediamo quindi regole diverse, ma stesse regole per tutti: il calcio italiano oggi è svantaggiato rispetto a tutti altri paesi, non esiste altro caso così”.