. L’eco delle polemiche scatenate dall’allenatore portoghese in merito alla collocazione in calendario della sfida della passata settimana tra l’Inter e la Roma - coi giallorossi reduci dalle fatiche di Europa League del giovedì precedente e con 48 ore meno di riposo rispetto agli avversari - non si è ancora spenta e ha portato ad un nuovo botta e risposta tra i due.- Ad un Mourinho che ha nuovamente punzecchiato i vertici della Lega, invocando una presa di posizione della società e sottolineando al contrario l’atteggiamento ripetutamente polemico dei suoi tifosi,: "La Lega non commenta le dichiarazioni degli allenatori fintanto che queste non configurino delle accuse che minano la credibilità del prodotto Serie A. In questa circostanza,Siamo dovuti intervenire per difendere la Lega ribadendo che gestiamo il calendario con professionalità ed equidistanza. È, infatti, di tutta evidenza che la Lega non fa “favori” a nessuno, ne’ tantomeno è “contro” qualcuno".- La nota dell'ad De Siervo si conclude così: "Come noto i ricavi dei Club derivano principalmente dalle Televisioni e, anche in ragione della sua ideale collocazione oraria,il maggior ascolto della decima giornata e".