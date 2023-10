. Il tecnico dellanon ha gradito la decisione di far giocare la partita con l'a San Siro domenica alle 18, tre giorni dopo la gara disputata dai giallorossi contro lo Slavia Praga in UEFA Europa League, e non lunedì per avere un giorno di riposo in più: "Sono contento per il concetto di squadra nella difficoltà, non abbiamo avuto metà squadra a disposizione, Spinazzola, Dybala, Smalling, Renato Sanches, Pellegrini,, i ragazzi sono stati bravi".Accuse che la Lega Serie A non ha gradito e alle quali ha risposto l'amministratore delegato: "Le parole di Mourinho? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio,. Basti pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 16. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco", ha detto a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento. In ogni caso il campionato di Serie A è "straordinario - prosegue De Siervo -.così come non dimentichiamo la partita di Cagliari che ha vinto 4-3 nel recupero. E’ un campionato che sta crescendo, dove c’è grande competitività. Siamo reduci da 4 anni in cui vincono 4 squadre diverse, cosa che non succede in altri campionati".L'ad di Lega ha affrontato anche il tema stadi, un problema "che risale alla notte dei tempi, agli anni ’90 quando abbiamo ristrutturato i nostri impianti in maniera maldestra.. Resto moderatamente ottimista anche se per tanto tempo abbiamo chiesto l’istituzione di un commissario agli stadi".De Siervo aggiunge: "Il numero di abbonati al calcio crescerà, il problema principale rimane la pirateria. Siamo il paese con il maggior numero di atti di pirateria, questo ha di fatto ridotto il numero di persone che pagano un abbonamento.. Il calcio per sopravvivere ha bisogno della pay-tv, se tutti pagassero in maniera regolare si potrebbero abbassare i prezzi".Infine, De Siervo ha parlato deie della polemica con il presidente del: "Non l’ho sentito in questa settimana, credo che lui avesse un nuovo modello distributivo che abbiamo valutato per mesi. Una scelta visionaria che io sarei stato ben felice di interpretare, credo che possa essere il futuro ma la maggioranza ha ritenuto più prudente fare scelte diverse. Il progetto di media company della Lega Serie A non si è arrestato".