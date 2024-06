Getty Images for Lega Serie A

, amministratore delegato della Serie A, intervenuto a margine del Festival organizzato in questi giorni a Parma, ha parlato del, cruciale in vista degli Europei del 2032, di cui l'Italia sarà nazione ospitante insieme alla Turchia. Queste le sue dichiarazioni:"Se i nostri stadi non saranno adeguati entro ottobre 2026, rischiamo di perdere la parte di Euro 2032 che ci è stata assegnata. La sfida degli stadi è cruciale e non possiamo permetterci di fallire. Siamo all'ultima chiamata: entro ottobre 2026, la UEFA verificherà i nostri impianti. Se non saranno adeguati, perderemo la parte di Euro 2032 che ci è stata assegnata".

"In questo momento non vogliamo attribuire colpe, ma dobbiamo dimostrare di essere un sistema compatto, trovando risorse economiche e assumendoci le responsabilità che ci competono. Le infrastrutture non devono essere realizzate solo per i grandi eventi, ma sempre con metodo"."Molte squadre di Serie B non investono nei propri stadi, forse anche per scaramanzia, creando problemi quando salgono in Serie A. Devono giocare le prime partite in altri impianti mentre adattano i propri dal punto di vista infrastrutturale".