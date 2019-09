Contro il Lecce, Lorenzo De Silvestri ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze collezionate con la maglia del Torino. Un traguardo che non ha però festeggiato nel migliore dei modi, considerata la brutta prestazione della squadra in campo e la conseguente sconfitta.



Il terzino potrà però presto consolarsi con il rinnovo del contratto (l'attuale ha come data di scadenza il prossimo 30 giugno). Già, perché è ormai tutto fatto per il prolungamento del suo legame con il Torino e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'annuncio.