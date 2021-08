Il terzino destro del Bologna, Lorenzo De Silvestri ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ora sono a 23 gol nella massima serie. Gli obiettivi sono due, perché avere qualcosa nel mirino è necessario per migliorarsi: fare 400 gare in A e diventare il miglior difensore goleador in Serie A. Credo che in testa ci sia Maggio, poi ci sono Materazzi, per non dire di Bonucci, Chiellini...".



"Mi sono già affezionato alla città di Bologna, vivo in centro ed è bellissimo. Dopo l’inizio alla Lazio ho fatto tre anni a Firenze, quattro a Genova e altrettanti a Torino. Spero che cifre simili capitino anche qui. A Bologna resterei a lungo: città, società, pubblico sono componenti di un puzzle di alto livello e con futuro. A me Bologna fa impazzire...".



"Arnautovic si è inserito molto bene, mettendosi subito a disposizione ma con la sua personalità forte. Ah, poi sa più lingue straniere di me. Io sono a 4 lui mi ha detto che ne sa sette. L’altro giorno lo sentivo parlare in portoghese fluente con Vignato. Un talento".

"Tomiyasu se ne andrà? E se invece restasse? Ma poi conta il Bologna prima di tutto e tutti, che tu giochi più o meno".