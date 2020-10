In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Lorenzo De Silvestri ha parlato della sua esperienza al Torino e della sua scelta di trasferirsi al Bologna dopo aver parlato con Sinisa Mihajlovic.



"Il giorno dopo il suo esonero, e senza che ci mettessimo d’accordo, ci ritrovammo in una manciata di compagni al campo a salutarlo. Sembravamo tutti vecchi amici. A Torino ho passato anni belli, ma quando poi ho saputo che mi voleva davvero il Bologna di Sinisa, beh, ho fatto di tutto per raggiungerlo aprendomi un nuovo tragitto di vita. Calcistico, mentale, culturale".