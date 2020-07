Lorenzo De Silvestri non ha ancora sciolto i nodi riguardo al suo futuro: il terzino è in scadenza di contratto con il Torino ma vorrebbe restare in granata. Parlerà con il direttore tecnico Davide Vagnati quando il campionato sarà concluso, poi prenderà una decisione sul futuro.



Le proposte alternative al Torino a De Silvestri: il Bologna, su richiesta di Sinisa Mihajlovic, si è già fatto avanti. Nelle prossime settimane il terzino destro dovrà prendere una decisione sul suo futuro.