Lorenzo De Silvestri, nuovo laterale del Bologna, parla a la Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul rapporto che lo lega a Sinisa Mihajlovic: "Mi infastidisce il fatto che io passi per il "cocco" di Mihajlovic. Fra noi c'è un rapporto di cui vado orgoglioso. E' difficile che un allenatore e un tecnico si ritrovino quattro volte in carriera, ma per due volte è venuto lui dove ero io, quindi siamo 2-2".



SUL TORINO - "Al Torino ho passato anni belli, ma quando ho saputo che mi voleva davvero il Bologna di Sinisa, ho fatto di tutto per raggiungerlo. Col suo atteggiamento contro la malattia ci ha fatto riflettere sulla vita. Sinisa picchia su una questione: l'atteggiamento".



SUL SUO FUTURO - "Intanto voglio superare le 400 presenze in A. Poi mi vedo più nel calcio giacca e cravatta che sul campo. Io rosico perché ho tanti amici che già la indossano mentre io non posso".