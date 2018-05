Lazio-Inter tra campo e mercato. In attesa dello scontro diretto di domenica 20 maggio all'Olimpico, probabilmente decisivo per il quarto posto in classifica utile alla qualificazione in Champions League, i nerazzurri soffiano una pedina molto importante per lo scacchiere biancoceleste di Simone Inzaghi: Stefan de Vrij.



LE CIFRE - Il difensore olandese, 26 anni ex Feyenoord, è in scadenza di contratto a giugno con la Lazio e dal primo luglio sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Che lo ha ingaggiato a parametro zero e ha già depositato il contratto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, de Vrij ha firmato un quadriennale fino al 2022 da 4,2 milioni di euro netti a stagione più bonus.



ALTRI COLPI - In vista della prossima stagione, l'Inter ha già effettuato altri due colpi di mercato: sempre a parametro zero, dalla Juventus arriverà il 29enne terzino sinistro ghanese Kwadwo Asamoah; senza dimenticare il giovane attaccante argentino Lautaro Martinez (classe 1997 dal Racing Club di Avellaneda).