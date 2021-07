In attesa che si trovi con la società per discutere l’eventuale rinnovo, Stefan de Vrij è pronto per affrontare la nuova stagione con l’Inter. Il difensore nerazzurro è stato intervistato in televisione e ha parlato anche dell’arrivo di Inzaghi, che ritrova dopo l’esperienza con la Lazio: “Inzaghi? È stato molto bello ritrovarlo, negli anni alla Lazio mi sono trovato molto bene, ho lavorato benissimo con lui, sono contento del suo arrivo. Ha tanto da offrirci, è un allenatore preparato, porta un'atmosfera bella dove tutti si mettono a disposizione per fare il massimo”. L’olandese ha anche parlato dell’attacco nerazzurro, che vuole confermarsi da Scudetto: “Lukaku? È fortissimo, ha fatto dei grandi passi in avanti in questi anni. Poi con Lautaro, Alexis, Pinamonti, abbiamo degli attaccanti fortissimi. Lo scudetto? Dobbiamo confermarlo sul campo e non vediamo l'ora, abbiamo tanta fiducia. Ora siamo una squadra vincente, abbiamo vinto lo scudetto e dobbiamo essere consapevoli di questa cosa. Come dicevo prima dobbiamo confermarci”.