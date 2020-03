Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij ha risposto alle curiosità social dei tifosi nerazzurri su InterTV: "Il mister cerca sempre di starci vicino anche in questo periodo, ci sente tutti anche se non fisicamente ma tramite messaggi. Anche il suo staff cerca di starci vicino. C’è più attività sulla chat di gruppo, ma penso che noi siamo un gruppo stretto e quanto torneremo sarà come prima".



SUL CORONAVIRUS - "È sempre una lotta che cerchiamo di vincere, come lo facciamo nel calcio possiamo essere uniti come squadra anche in questo - aggiunge De Vrij sulla battaglia contro il Covid-19. Questa è la cosa in comune. La professionalità dell’Inter è alta: ci porta da mangiare, le bici e gli elastici per allenarci, ci arrivano anche i messaggi da parte dei medici per sapere come stiamo. Ora secondo me non è il momento di parlare di calcio, abbiamo sempre giocato una partita alla volta e ora ne stiamo giocando un’altra che cerchiamo di vincere. Poi penseremo a giocare quando sarà il momento e cercheremo di vincere anche la".