Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij ha concesso un'intervista al canale Youtube della Lega Serie A a pochi giorni dalla sfida scudetto contro la Lazio: "È un grande momento per la Lazio, la Juventus e l’Inter. Se continuiamo tutti a vincere, la corsa per il titolo sarà entusiasmante. Il periodo alla Lazio è stato indimenticabile, sono stato benissimo lì e me lo ricorderò per sempre.​ Non sono sorpreso da quello che sta facendo, non si arrendono mai".



Su Conte: "Penso che la nostra più grande qualità all’Inter sia sapere cosa vuole esattamente l’allenatore, prepariamo bene le partite e sappiamo cosa fare per vincere. Siamo preparati a gestire il vantaggio in partita e sappiamo come affrontare i momenti di difficoltà. Siamo molto compatti come squadra e questo ci aiuta a vincere. Conte ha portato una mentalità vincente".



Sulle sue caratteristiche: "Secondo me, le mie qualità più importanti sono la concentrazione e il senso di responsabilità, in più sono dotato sul piano tecnico e tattico. Per prepararmi a una partita uso WyScout, un’applicazione che offre le statistiche di tutte le partite di calcio. Non trovi solo le tue partite, ma anche quelle degli avversari, così pupi capire i tuoi punti di forza e prepararti al meglio. Penso che sia importante sapere chi sia il tuo avversario, più ti prepari prima dell’ingresso in campo e meglio farai sul campo. Analizzo le mie prestazioni in modo diverso rispetto a chi mi guarda là fuori, riesco a vedere i miei limiti".