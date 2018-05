L’avventura di de Vrij in casa Lazio poteva decisamente finire meglio. Dopo una settimana intensa, prima della gara contro l'Inter, la sua futura squadra, il centrale olandese ha provocato un calcio di rigore, accomodandosi in panchina in lacrime. A CENA DA DE VRIJ - Il difensore olandese a fine partita ha offerto una una cena alla squadra, con poche adesioni vista l'ora tarda. Si è rifatto ieri, con gli amici di Roma. La curva Nord e il tifo organizzato non credono al suo dispiacere a fine partita: "Mercante olandese, non crediamo alle sue lacrime".