Mancano ancora 11 giorni allo scontro diretto dell'ultima giornata di campionato che vedrà Lazio e Inter affrontarsi in una gara che potrebbe assegnare un posto in Champions League. Potrebbe, perché l'aritmetica certezza ancora non c'è, tanto che i tifosi della Lazio hanno lanciato la campagna social #intersassuolonoalbiscotto in cui si invoca la correttezza del club neroverde prossimo avversario dell'Inter. Gli uomini di Luciano Spalletti sono infatti in ritardo di due punti sulla Lazio e hanno solo la vittoria come risultato possibile per arrivare alla sera del 25 maggio con ancora viva la speranza Champions. Eppure sulla sponda nerazzurra sta iniziando a prendere piede una controffensiva che coinvolge direttamente uno dei prossimi acquisti estivi: quello Stefan de Vrij che difende oggi i colori biancocelesti e a cui i tifosi stanno chiedendo un autogol nello scontro finale (dimenticandosi sportività e l'ormai celebre gemellaggio fra le curve).



CASO DE VRIJ - Una richiesta neanche troppo velata, che mette a nudo un piccolo caso fra le fila degli uomini allenati da Simone Inzaghi. Fino ad ora de Vrij è sempre stato un esempio assoluto di professionalità, risultando uno dei migliori in campo in quasi tutte le gare disputate e trovando anche tre gol contro Napoli, Benevento e Sampdoria già oltre la data dei primi contatti e degli accordi con l'Inter. De Vrij non ha mai tradito la fiducia della Lazio e di Inzaghi, ma resta un uomo e come tale non può non sentire la pressione di questa scomoda posizione. Un suo eventuale errore nella gara contro l'Inter, inoltre, come verrebbe giudicato dai tifosi laziali in primis e da tutta Italia poi?



DANNO ECONOMICO - Ciò che più spaventa le due società, invece, è il danno economico che deriverebbe dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Con la rivoluzione del torneo e l'annuncio che i premi economici saranno aumentati, solo l'accesso ai gironi, fra market pool e quota fissa si aggirerà intorno ai 35 milioni. A questa cifra dovranno essere aggiunti i risultati sportivi sul campo e gli introiti da botteghino. Cifre che possono cambiare i destini economici del club. Cifre che potrebbero pesare incredibilmente sulle spalle di de Vrij. E il caso inizia a far discutere...



