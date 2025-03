De Vrij: "Futuro al Feyenoord? Non lo so, l'Inter ha un'opzione per il rinnovo"

Getty Images

In vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League traha presentato la sfida in conferenza stampa, insieme a mister Simone Inzgahi, e ha anche dato un aggiornamento sul suo futuro: ", quando mi comunicheranno la loro decisione mi regolerò di conseguenza e deciderò a mia volta cosa fare se non dovessi rimanere a Milano". Queste le altre dichiarazioni:

"Conosco molto bene l'ambiente, è bellissimo. I tifosi spingono la squadra, si vede che il Feyenoord è riuscito a tirar fuori qualcosa in più in Champions League battendo squadre come Bayern e Milan. Sappiamo cosa ci aspetta, cercheremo di fare un'ottima partita"."Sono molto contento per questo sorteggio, sarà una partita molto speciale per me. Io sono cresciuto qui, ho fatto le giovanili qui. Ci allenavamo di fianco allo stadio, venivo a prendere l’autobus qui e ho realizzato il sogno di giocarci qui. Ci torno da avversario, sarà speciale".

"Il modo di giocare o i principi non cambiano. Giochiamo da tanti anni insieme, ognuno sa cosa fare anche in un ruolo in cui non ha giocato spesso. Cambiano i giocatori, ma siamo pronti e ognuno sa cosa deve fare"."Il nostro approccio è sempre lo stesso, poi ci sono gli episodi a influenzare le partite. In Champions la fase difensiva è andata molto bene, vogliamo anche continuare così".

"Non è garantito, ma spesso quando una squadra cambia allenatore porta qualcosa di nuovo, una nuova energia. Noi ci aspettiamo una partita molto intensa, anche loro vogliono dimostrare e fare il loro gioco. Sappiamo cosa vogliamo fare, un’ottima partita"."Pensiamo partita dopo partita, senza andare troppo avanti. Ci stiamo giocando tutto e vogliamo continuare, per adesso pensiamo solo alla partita di domani e a fare un'ottima prova. Vogliamo passare il turno, poi ci penseremo".