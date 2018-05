Dopo le enormi polemiche nate prima della sfida fra Inter e Lazio dell'ultima giornata di campionato che è valsa la qualificazione in Champions League ai nerazzurri e dopo l'incredibile serie di dichiarazioni ufficiali e non che hanno fatto seguito all'annuncio della sua firma con i nerazzurri a parametro zero ha finalmente preso parola lo stesso Stefan de Vrij.



PARLA DE VRIJ - Parlando dal ritiro della Nazionale olandese a Zeist, il difensore olandese ha annunciato il suo passaggio all'Inter a partire dalla prossima stagione, ed è la prima volte che si espone pubblicamente: "Ho firmato con l'Inter un contratto di cinque anni. Non vedo l'ora di iniziare".



LE CIFRE - De Vrij quindi si legherà all'Inter con un contratto fino al 30 giugno 2023. Il suo stipendio avrà un fisso di 4,2 milioni di euro con bonus legati al rendimento e ai risultati. Alta anche la commissione data agli agenti la cui prima richiesta al momento dell'inizio della trattativa superava i 5 milioni.