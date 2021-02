"Dovete chiedere all'Inter...". Le ultime parole di Mino Raiola interpellato sulla situazione per il contratto di Stefan de Vrij hanno riacceso la questione legata all'olandese. Perché l'ottimismo dei mesi scorsi sembra aver lasciato spazio a parole più caute; in realtà, la dirigenza dell'Inter con de Vrij e Raiola ha già una bozza di accordo verbale per i prossimi cinque anni, così da blindare Stefan da assalti esteri, con diversi club attenti tra Spagna e Inghilterra.





QUESTIONE SUNING - Il motivo di quel dribbling da parte di Raiola nelle sue ultime dichiarazioni su de Vrij è che deve essere Suning a dare l'ok per firmare e depositare i contratti: vale per l'olandese come per Bastoni o Lautaro, a livello verbale i discorsi procedono ma per le firme e l'ufficialità serve il via libera della proprietà che si fa attendere. Il motivo è chiaramente il momento difficile a livello economico per i nerazzurri, tra investimenti bloccati e possibile cessione parziale del club. Ecco perché tutto è frenato, rinnovi compresi. De Vrij si è promesso all'Inter del futuro, ma ora... servono le firme.