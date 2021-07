, da sempre amante di musica e pianoforte, ha avuto modo di portare a compimento il suo primo progetto discografico. Il difensore olandese è infatti la guest star di, band italiana che ha già portato i propri suoni pop, rock e groove in giro per i maggiori festival europei, passando per Abbey Road e per X-Factor."Un amico comune mi ha parlato di questo progetto - racconta De Vrij - e, da grande appassionato di musica, ho accettato subito la collaborazione con i Keemosabe.Il difensore nerazzurro ha poi parlato della difficoltà nello stare sotto i riflettori, una volta tolte le scarpe con i tacchetti e indossati i panni del pianista:. Tra pochi giorni sarà possibile vedere anche il video, così il progetto sarà completo".. Gli abbiamo proposto di scrivere insieme un brano che parlasse di fratellanza, lui ha accettato subito e dopo pochi giorni eravamo già in studio. Era la sua prima sessione di registrazione, ma sembrava già un musicista navigato". Come al centro della miglior difesa della Serie A, nella squadra campione d'Italia.