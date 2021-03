Premiato al Gran Galà del Calcio, il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, ha parlato della crescita del gruppo nerazzurro.



“E' una grande soddisfazione, un grande onore. Abbiamo fatto tutti uno step importante l'anno scorso, siamo andati vicini a vincere sia in Europa League che in campionato e vuol dire che siamo cresciuti singolarmente ma anche come squadra".