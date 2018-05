L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia del match di campionato contro il Genoa: "Ci teniamo a chiudere le gare casalinghe in maniera dignitosa. Lo dobbiamo alla gente. Per la gara di domani recuperiamo Tosca dall'infortunio. Perdiamo Iemmello e Billong. Djuricic è ancora fuori. Guilherme dovrebbe tornare la settima prossima e probabilmente sarà disponibile per Verona. Il futuro? Ne parleremo la prossima settimana. Ho letto tante cose non corrette e quindi l'affronteremo bene. A oggi sono ancora concentrato proprio perché è stato un anno pesante, quindi vorrei finirlo in maniera positiva soprattutto in casa. Alcune squadre volevano incontrarmi da gennaio, ma ho rifiutato".