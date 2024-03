De Zerbi allontana il Barcellona: 'Ho solo il Brighton in testa'

Le big europee hanno messo nel mirino Roberto De Zerbi, ma il tecnico italiano per ora ha occhi e testa per un solo club: il Brighton.



Da settimane si rincorrono rumors su interessamenti per l'ex allenatore del Sassuolo, uno degli emergenti più interessanti visto il lavoro svolto con i Seagulls: Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco hanno già annunciato che cambieranno guida tecnica al termine della stagione (andranno via rispettivamente Xavi, Jurgen Klopp e Thomas Tuchel) e seguono interessati la situazione di De Zerbi, che ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.



PARLA DE ZERBI - Lo stesso De Zerbi ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa, alla vigilia del prossimo impegno di Premier League contro il Fulham, e ha allontanato le pretendenti: "Ho solo il Brighton in testa. Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi con i nostri giovani, per competere e vincere quante più partite possibile".



'HO UN CONTRATTO' - A chi gli ha chiesto se sarebbe stato ancora alla guida del Brighton la prossima stagione, De Zerbi ha risposto: "Sì, ho un contratto. Non ho deciso nulla. Il mio focus è sul Brighton, al 100%".