Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo accostato a panchine di prestigio come quelle di Milan e Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'emittente televisiva TRC: "Non mi ha chiamato nessun club e a me fa piacere rimanere a Sassuolo. Quando alleno lo faccio con l’idea di restare dieci anni in un posto. Se vuoi portare avanti un’idea, il tempo te la rinforza. È chiaro però che bisogna incontrarsi con il patron Squinzi per capire bene il da farsi perché anch'io ho qualche esigenza: bisogna fare sempre meglio e dovremo rendere felici i tifosi e tutti gli altri. Secondo me l'anno prossimo il livello del campionato crescerà ulteriormente e non dovremo farci trovare impreparati."