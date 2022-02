L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, accompagnato dal suo staff. Il tecnico italiano, che ha trascorso gli ultimi giorni a Kiev e ha vissuto le emozioni e le paure per il conflitto avviato dalla Russia in Ucraina, si è confessato alla trasmissione "105 Kaos" su Radio 105: ", il primo segnale era inequivocabile. Io da quella sera sono andato a dormire nell'hotel dove di solito facciamo i ritiri pre partita., la Bielorussia è sopra Kiev e non potevano essere le esercitazioni normali che diceva Putin".Su come ha vissuto gli ultimi giorni: "È vero che faccio l'allenatore e l'allenatore non deve per forza averne fuori dal campo, peròla notte si sentiva di tutto. Io dormivo in camera per avere la possibilità di capire cosa succedeva fuori dall'hotel e solo all’occorrenza andavo nel bunker.però la fuga voleva dire anche stare 4, 5 giorni sulla strada senza scorte di cibo, di acqua, i benzinai erano presi di assalto e quindi non potevi fare scelte dettate solo dalla paura".Sulle preoccupazioni: "Ho avuto paura che il treno durante il tragitto potesse fermarsi per un guasto e in Ucraina adesso fa davvero freddo.Io porto con me l’attaccamento al proprio territorio, l'orgoglio di queste persone. Per quello che ho visto io, possono continuare non si sa per quanto perché sono davvero tosti: il campione di pugilato si è messo a combattere, un mio magazziniere giovane, con una figlia piccola, ha preso il fucile pronto a combattere.".