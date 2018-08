Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, analizza così la vittoria contro l’Inter ai microfoni di Dazn: “Sono felice per tutti: per i ragazzi che non hanno sbagliato nemmeno un allenamento e per la società, che ha fatto investimenti importanti soddisfacendo tutte le mie richieste. Dovremo mantenere questo spirito ed alimentare questo entusiasmo. Berardi e Boateng? L’ultimo lo vedo in quella posizione e quindi da falso nueve, mentre Domenico quando si diverte dà spazio al talento e tutti noi siamo avvantaggiati. Tutti hanno fatto una grande prestazione”.



Sul precampionato: “Ho lavorato sul mantenimento del pallone, questo è già un principio importante. Cercheremo di giocar bene non per un fattore estetico, ma perché qui tutti siamo d’accordo sul fatto che con un’organizzazione buona si può arrivare facilmente al risultato”.