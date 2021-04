Dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina, Robertoha parlato così a Sky Sport della prova del suo Sassuolo: “Si poteva fare di più, sia nel primo che nel secondo tempo. Li vedo belli e forti i miei giocatori, quindi penso ci sia un pezzo da fare ancora e nelle 31 partite anche. Berardi? Non guardo più i rigori dall’anno a Foggia, va bene così.. Sposta in ogni partita che gioca ormai, anche in Nazionale.Non so cosa deciderà, ma ha tutto per essere protagonista in una big. Credo che entrambi cerchiamo come prima cosa di divertirci. Non credo non prenda in considerazione l’ipotesi di andare via, ma vogliamo continuare a divertirci entrambi. Berardi ha 101 gol nel Sassuolo, parliamo di un giocatore che ha dimostrato qualcosa già.”.- "Non so, il muro siamo partiti per abbatterlo, per andare in Europa. Poi è difficile scavalcare una di queste sette. La mia ambizione non la metto davanti a tutto, può essere stimolante anche ripartire per puntare alla salvezza per dire, non è quello. Bisogna capire se dopo 3 anni sono la persona giusta al posto giusto".- "Andremo a cercare la decisione giusta per tutti, me e il club".- "Dopo Benevento gli ho detto che bisogna andare a rubare i portafogli, nel senso che è bravissimo e serve più malizia. Nel rigore è stato malizioso, l'ha preso da attaccante esperto. Non è facile farmi sorridere durante la partita".