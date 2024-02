De Zerbi: 'Chi non mi conosce mi confonde per montato o presuntuoso'

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, si confessa in un'interevista rilasciata al Cronache di spogliatoio: "In realtà non credo ancora di essere un allenatore di Premier, nonostante le quasi 70 partite qua. Sono partito dalla D, ho fatto tutta la gavetta possibile, non ho iniziato in nessuno staff né come collaboratore di nessuno. Neanche mia madre m’avrebbe dato una squadra all’inizio".



Il tecnico bresciano prosegue: "Ho fatto talmente tanta gavetta che mi fermo a pensare ogni tanto: ‘Cazzo, ma alleno in Premier League… sto facendo l’Europa League’. Mi risulta difficile vedermi come modello per altri allenatori, io sto sempre guardando gli allenatori che mi piacciono, come Postecoglou, Guardiola, Sarri, Motta o Italiano.



Guardo tutto per cercare di prendere qualcosa… la fortuna mia è che so quello che devo prendere o ciò che non mi piace. E poi si va avanti per tentativi. Chi non mi conosce mi confonde per montato o presuntuoso".



E poi: "Se avessi soldi tutti i soldi del mondo per un calciatore top per il mio club? Io andrei su Mbappé. Chi fa gol è quello che mette tutto al proprio posto. La difficoltà è trovare giocatori che abbiano cilindrata, soprattutto in Inghilterra che sono tutte partite box to box, se non hai la gamba per fare 40-50-60 metri, cosa che Mbappé ha e penso anche parecchio, poi fai fatica. Poi allo stesso modo, nello stesso campionato, trovi squadre che si chiudono negli ultimi 30 metri e quindi hai bisogno di giocatori abili negli spazi stretti. Quando si costruisce una rosa, sono valutazioni da tenere tanto in considerazione, soprattutto se hai uno stile di gioco chiaro".