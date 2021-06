Il neo-allenatore dello Shakhtar Donetskha concesso un'intervista a Il Corriere dello Sport, nella quale ha parlato della sua prossima avventura ma non soltanto.Perché voglio diventare padrone dell’inglese", esordisce il tecnico bresciano. "Allo Shakhtar sono stati quelli che mi sono apparsi più vicini al mio modo di pensare il calcio. E perché nessuno più di loro mi ha dato la sensazione di potermi completare ulteriormente.Nessuno più di chi ha avuto modo di allenare lo Shakhtar avrebbe potuto offrirmi una panoramica a 360° gradi su ciò che mi attende".("Cosa doveva fare di più De Zerbi per meritare la chiamata di una big?", ndr): "Bei complimenti, per i quali ringrazio Sinisa.C’è una società che ha una sua storia e vuole impreziosirla ulteriormente. Io esco da quella che era diventata la mia comfort zone del Sassuolo, dove ero amato da chiunque. Ma oramai avevo bisogno di ricominciare daccapo, praticamente da zero. ERestando qua, avrei guadagnato le stesse cifre".: "Devo dire cheStiamo parlando di quattro allenatori da inserire nella categoria dei top, alla quale appartengono pure Gasperini e Pioli. Con loro diventa più vivo un campionato nel quale, poi, ci sono in panchina altre figure emergenti. La Serie A si impreziosisce delle loro culture, di personalità così forti con le quali incrociandosi ci si arricchisce".: "La gente dice che lo sia colui che vince. Io non so se ciò sia vero, peròQuelle strategie, che per mesi erano state sostenute da cori d’ammirazione, all’improvviso, per una sconfitta, sono diventate argomentazioni per attaccarlo. E, onestamente, a me qualcosa non torna".. Ed è stata una gran soddisfazione vedere Locatelli e Berardi così integrati e funzionali nel gioco di Mancini".