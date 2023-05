Una cavalcata lunga nove mesi, conclusa nel migliore dei modi:. Con il successo contro il già retrocesso Southampton,. Pagano gli investimenti e le scelte della società, su tutte quella di chiamare lo scorso settembre De Zerbi per sostituire(passato sulla panchina del Chelsea): non era un compito facile raccogliere l'eredità di chi aveva insegnato calcio nella città dell'East Sussex, ma l'ex Sassuolo e Shakhtar ha saputo reinventarsi e, con il suo staff, portare nuove idee vincenti.- Perché propriodel tecnico bresciano nella sua cavalcata, tecnica e intensità che ben si sono sposate con le caratteristiche dei giocatori trovati al Brighton e che hanno permesso ai Seagulls di imporsi con autorevolezza anche su campi difficili come fatto a Stamford Bridge contro il Chelsea. Gioco e intuizioni, perché fin dai primi passi al Brighton De Zerbi si è messo alla prova senza nascondersi anche di fronte a situazioni challenging per dirla all'inglese. Basti pensare al caso, messo fuori rosa e poi ceduto senza batter ciglio all'Arsenal: l'italiano ha risolto subito la situazione decidendo di puntare sul semi sconosciuto, pupillo dell'ex Sassuolo dal primo giorno e diventato un valore aggiunto della rosa. E poi il coraggio, quello di lanciare senza paurache nel corso della stagione si sono rivelati decisivi: per primo, seguito da(decisoivo contro il Chelsea a Londra) e ancora da. E di coraggio De Zerbi ne ha avuto fino alle ultime battute del campionato, quando ha deciso di reinventare(una lunga carriera da punta tra Belgio e Serie C tedesca) come trequartista, o quando ha voluto dare fiducia ariuscendo a far sbocciare il talento scuola Chelsea.- Impresa sul campo, ma il Brighton sorride perché il lavoro di De Zerbi si riflette anche sulla programmazione per il futuro e sul mercato,. Qualche cessione sarà inevitabile e né tecnico né società lo hanno nascosto, con due giocatori su tutti già pronti a salutare:. Due sacrifici certo, ma allo stesso tempo manna per le casse del Brighton che potrebbe incassare circa-, una cifra che garantirebbe la possibilità di cercare con tutta calma i degni sostituti e al contempo lavorare per blindare un altro gioiello come Mitoma, per poi lavorare con tutta calma al perfezionamento della rosa in vista dell'esordio europeo. L'ossatura c'è già, oltre ai giovani chiamati alla consacrazione ci sono figure d'esperienza come, e a loro se ne aggiungerà presto un'altra di caratura internazionale comein uscita dal Liverpool. Perché: laè una via di fuga che già fa gola a diversi top club certo e anche in Italia non sono mancati accostamenti negli ultimi mesi, ma i Seagulls vogliono tenersi stretto il tecnico italiano e insieme a lui sono pronti a tagliare nuovi, storici traguardi.@Albri_Fede90