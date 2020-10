Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 4-3 di Bologna: "Sono felice per com'è arrivato il risultato. L'azione del 3-2 e del 3-4 sono arrivate su sviluppi belli. Sono contento di aver preso il terzo gol su una palla giocata da dietro, non dobbiamo aver paura di perdere i palloni, se c'è sempre voglia di far gioco, veniamo ripagati. Ho chiesto a Defrel, Magnanelli e Boga se avessero voglia di venire a fare il ritiro con noi, mi ha riempito d'orgoglio. Nel primo tempo eravamo sotto meritatamente, perdevamo tutti duelli".



SULLA CLASSIFICA - "Quando uno lavora, i risultati alla fine arrivano. Ancora non abbiamo fatto niente, sono passate quattro partite. Vedendo anche i risultati di ieri, si fa presto a ribaltare i valori in campo".



SU BERARDI - "Se uno lo conosce, non può che parlarne bene. Il talento è qualcosa in più della persona, è diverso dagli altri sia come giocatore che come ragazzo".