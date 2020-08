Intervista de La Gazzetta dello Sport a Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo: "Crescere in classifica è difficile, perché dietro ci sono club come Fiorentina, Torino, Bologna e Cagliari che ambiscono anche all’Europa. Ma i margini di miglioramento non mancano: possiamo fare più punti e più gol, incassarne di meno soprattutto sui calci piazzati".- "Allora sarò felice: è il mio giocatore ideale anche caratterialmente. Caputo ha un’intelligenza calcistica fuori dalla norma. Quando si abbassa lo fa con la qualità di un trequartista, quando attacca lo spazio ha un tempismo e una conoscenza dei movimenti incredibili. E non salta un allenamento""Berardi, Locatelli, Boga, sono tutti pronti per un grande club.. Non è vero che il treno passa una volta e basta: se ti impegni, ne passano tanti"."Tanti opinionisti pensano che io muova i giocatori come le marionette: sbagliato.. Però mi piace che con uno sguardo due giocatori si intendano. Se poi con uno sguardo si intendono in undici, beh, significa che ho fatto bene il mio lavoro".