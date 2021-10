Scrivi Sassuolo e pensi a. Prima di volare in Ucraina allo Shakhtar Donetsk, l'allenatore ha valorizzato tanti giocatori in neroverde: da Locatelli a Berardi passando per Raspadori, diventati tutti e tre Campioni d'Europa con Roberto Mancini. In un'intervista al Corriere dello Sport Roberto De Zerbi ripercorre il suo periodo a Sassuolo: ". Giacomo è forte, ha forza e la stessa gamba di Cassano. Con tecnica, impegno e professionalità ha fatto cambiare idea a molti.- "Domenico è un ragazzo d'oro, introverso, silenzioso e chiuso.. All'Europeo ha fatto molto bene, nella finale di Wembley è entrato dopo poco meno di un'ora ma è andato sul dischetto per primo dimostrando di avere carattere. E' il punto sul quale insisto sempre io: non è importante andare in Nazionale, è importante farlo da protagonisti".- Manuel ha una sensibilità non comune e una sana consapevolezza di sé. Evidenzio sana. Non è presunzione, ma a quel pizzico di narcisismo che seve per sentirsi il più forte di tutti e gestire bene questo aspetto.. Loca è un malato di calcio, vuole lavorare sempre: farlo star fuori alla ripresa degli allenamenti il martedì era impossibile".- "Un altro giocatore strepitoso.. In realtà li rivorrei tutti: Berardi, Locatelli, Magnanelli, Peluso, Consigli...- "Avevo bisogno di fare quest'esperienza, a Sassuolo sapevo che non avrei potuto dare di più.: ci sono momenti in cui fatico di più e mi domando chi me l'abbia fatto fare. Ma quando mi fermo e rifletto rispondo dicendomi che era questo quello che cercavo. Il livello cambia i metodi e le prospettive. Ci sono molti modi di allenare, tutti legati agli obiettivi della società. Si allena per vincere scudetti, per andare in Europa o per salvarsi. Oggi devo vincere, e basta. Misurandomi con le idee".